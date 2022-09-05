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مهندس ريال مدريد يحسم مستقبله مع الملكي

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهندس ريال مدريد يحسم مستقبله مع الملكي



وكالات / سما /

تحدث الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن تجربته مع النادي الملكي في السنوات الماضية.

وقال كروس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "انضمامي إلى ريال مدريد كان القرار الأفضل.. أفضل ما يمكنني فعله".

وأضاف: "لقد كانت خطوة كبيرة لي على المستوى الرياضي، وفي حياتي الخاصة.. كنت في ال24 من عمري ولدي ولد، كما أنني لا أتحدث اللغة الإسبانية".

وتابع: "عندما تصل إلى أكبر ناد في العالم وعليك العمل على الفور تقريبا، فإن هذا يعني أن تنظم كل شيء في حياتك الخاصة وفي نفس الوقت تكون حاضرا مع الفريق بشكل كامل".

وأردف: "كنت في ريال مدريد لمدة 8 سنوات، وفي هذه الفترة أعرف أن بيريز لم يفكر لثانية في بيعي.. لقد جئت مقابل 25 مليون يورو فقط، وبالتأكيد كان من الممكن بيعي لاحقا مقابل المزيد من الأموال".

واختتم كروس: "لدي علاقة ممتازة مع النادي لقد أصبحت مغرما به وبالرئيس والفريق والجماهير... لذلك لن أغادر".

#ريال مدريد #توني كروس

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