الخليفي ينتقد دوري السوبر الأوروبي بجملة مثيرة

وكالات / سما /

انتقد القطري ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشروع دوري السوبر ليج الأوروبي الجديد، الذي يقوده فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، بمساعدة حفنة من كبار أندية القارة العجوز.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين “بعض الأندية الكبيرة خائفة من التنافس، يطلقون عليه دوري السوبر ليج، ولكنه ليس دوري سوبر، كرة القدم بحاجة لتطوير بطريقة تحترم الأندية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والجماهير أيضاً، بعض الأندية لا تريد الأندية المتوسطة أن تصبح أكبر”.

وأضاف رئيس الرابطة” نظام كرة القدم الرئيسي أكبر من مجرد ناديين أو ثلاثة، وهذا شيء شديد الأهمية، الرسالة وصلت للجميع، لا أحد يمكنه كسر نظام كرة القدم، أنا وزملائي في الرابطة نقف بحزم في وجه السوبر ليج، أتذكر عندما لعبنا في الدوري الأوروبي أمام سالزبورج في 2011 وكان الطقس بارداً لدرجة الجليد، ثم رأيت الجماهير في المدرجات، كان شيئاً مبهراً، لقد كنت فخوراً بالتواجد في مباراة مثل هذه”.

وألمح في حديثه عن ديون برشلونة، بقوله” أندية أخرى لديها ديون بأرقام كبيرة، وهذا هو الخطر في كرة القدم، هناك أشخاص يبقون في منصب رئيس النادي لأربع أو خمس سنوات، ثم يرحلون ويتركون النادي في دوامة الديون، ويصبح الأمر كارثي للرئيس التالي”.

وعن القيمة المالية لباريس، قال الخليفي “اشترينا النادي بقيمة 70 مليون يورو، والآن أصبحت قيمته أكثر من 4 مليار يورو، وبالفعل نتلقى عروضاً للبيع بأرقام تصل لهذا الرقم”.