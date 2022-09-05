عكرمة صبري: جنين قلعة للصمود خرجت العلماء والرجال الصادقين الأبطال

القدس المحتلة / سما /

أشاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري بجنين وصمودها ومقاومتها ونصرتها للمسجد الأقصى.

وقال صبري إن جنين قلعة من قلاع الصمود، ومنها خرج العلماء والرجال الصادقين، عرفنا أهلها بحبهم للأقصى ونصرتهم له.

وأضاف تعقيبًا على أحداث جنين الليلة: "الآن أهل جنين أمام عدوان الاحتلال وحدهم، والكل في صمت".

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاماً)، وأصيب أكثر من 16 آخرين بجروح مختلفة، بينهم إصابة حرجة ومسعف في الإغاثة الطبية، خلال اقتحام مدينة جنين وتفجير شقة الشهيد رعد حازم.

وفجّرت قوات الاحتلال شقة الشهيد رعد حازم بطل عملية "ديزنغوف" في تل أبيب في 7 إبريل الماضي، والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما تصدى شبان بالحجارة لجيبات الاحتلال وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وزفت حركة حماس في بيان لها الشهيد المجاهد محمد موسى سباعنة (29 عامًا)، وأشادت ببطولة جنين وصمودها في وجه آليات الاحتلال خلال هدم شقة الشهيد البطل رعد خازم منفذ عملية (تل أبيب) البطولية".

وقالت: "على العدو المجرم أن يعرف بأس ثوارنا ومقاومينا، وأن يدرك أن عقوباته الجماعية وهدم المنازل وترويع الآمنين لم ولن يجلب له أمنًا، وأنّ جرائمه ستواجه بالرصاص وبكل الوسائل المتاحة، فشعبنا ومقاومتنا له بالمرصاد".