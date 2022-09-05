قوات الاحتلال تحاصر منزلين في الجلزون وتطالب أحد المواطنين بتسليم نفسه

رام الله / سما /

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، 4 شبان، واعتقلت المحرر وعد الرمحي من داخل منزل من أصل اثنين حاصرتهما في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وافاد جيش الاحتلال ان قواته تستهدف ثلاثة من الجهاد الاسلامي داخل البناية بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وسط إطلاق لقنابل الغاز، وحاصرت منزلين، أحدهما اعتقل من داخله الرمحي، والآخر لا زال محاصرًا وتطالب أحد المواطنين من داخله بتسليم نفسه.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم، ما أدى لإصابة 4 شبان في الأطراف السفلية.