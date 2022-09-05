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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":  

- رئيس أركان الجيش يتهم السلطة بالعمليات بسبب "ضعفها" جاء تصريح كوخابي بعد العملية في الأغوار.

- تقرير حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة: قتلت برصاص جندي عن طريق الخطأ  

- الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول التهرب من مسؤوليتها عن قتل شيرين  

- إسرائيل تقدر أن تطلب واشنطن من تل أبيب دفع تعويض لعائلة أبو عاقلة  

- قتل أم عربية وابنتها باللد واصابة ابنتها الثانية بجروح متوسطة  

"معاريف":  

- 50 عاما على عملية ميونخ ومستشار ألمانيا يعتذر ويدفع مبالغ باهظة لعائلات القتلى  

- الجيش: احتمال كبير أن أبو عاقلة قتلت برصاص جندي عن طريق الخطأ  

- قراصنة من إيران ينشرون وثائق وصور لرئيس الموساد  

- وزير الاتصالات يوعز هندل يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول احداث أيار العام الماضي واعادة السيادة الاسرائيلية للمدن المختلطة والنقب والجليل  

- هندل: "المجتمع العربي مثل برميل بارود قد ينفجر"

"هآرتس":  

- الجيش يعترف: إمكانية كبيرة أن الصحفية أبو عاقلة قتلت برصاصة جندي أخطأ بالتشخيص

- المدعية العسكرية تعلن عن عدم فتح تحقيق جنائي  

- وزارة الخارجية الأميركية تعد تقريرا حول كتيبة "نتسح يهودا" وهي كتيبة للمتطرفين من المستوطنين

- مقتل فلسطيني (19 عاما) برصاص الجيش في منطقة جنين  

- 700 وحدة استيطانية في بيت صفافا لخنق سكانها وعدم تطوير القرية  

#الصحف الإسرائيلية

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