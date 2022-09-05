فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت أحرونوت":
- رئيس أركان الجيش يتهم السلطة بالعمليات بسبب "ضعفها" جاء تصريح كوخابي بعد العملية في الأغوار.
- تقرير حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة: قتلت برصاص جندي عن طريق الخطأ
- الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول التهرب من مسؤوليتها عن قتل شيرين
- إسرائيل تقدر أن تطلب واشنطن من تل أبيب دفع تعويض لعائلة أبو عاقلة
- قتل أم عربية وابنتها باللد واصابة ابنتها الثانية بجروح متوسطة
"معاريف":
- 50 عاما على عملية ميونخ ومستشار ألمانيا يعتذر ويدفع مبالغ باهظة لعائلات القتلى
- الجيش: احتمال كبير أن أبو عاقلة قتلت برصاص جندي عن طريق الخطأ
- قراصنة من إيران ينشرون وثائق وصور لرئيس الموساد
- وزير الاتصالات يوعز هندل يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول احداث أيار العام الماضي واعادة السيادة الاسرائيلية للمدن المختلطة والنقب والجليل
- هندل: "المجتمع العربي مثل برميل بارود قد ينفجر"
"هآرتس":
- الجيش يعترف: إمكانية كبيرة أن الصحفية أبو عاقلة قتلت برصاصة جندي أخطأ بالتشخيص
- المدعية العسكرية تعلن عن عدم فتح تحقيق جنائي
- وزارة الخارجية الأميركية تعد تقريرا حول كتيبة "نتسح يهودا" وهي كتيبة للمتطرفين من المستوطنين
- مقتل فلسطيني (19 عاما) برصاص الجيش في منطقة جنين
- 700 وحدة استيطانية في بيت صفافا لخنق سكانها وعدم تطوير القرية