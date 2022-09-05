الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: هاشم أبو تركي، ويوسف أبو حسين، وعبد الكريم أبو رموز، ومحمد بركات الأطرش، ومحمد حسين أبو حديد، ومحمد نعيم أبو سنينة، ومحمد أيوب الرجبي، بعد تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة السموع جنوبا، المواطن يعقوب عبد المنعم الزعارير.

كما نصبت تلك القوات حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.