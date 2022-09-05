رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب طاهر زكارنة في قباطية، وإصابات واعتقالات واخطارات في الضفة وتهديد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة، واعداد الاحتلال لأنظمة تشرعن عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة.

كما أبرزت، قرار الاحتلال عدم فتح تحقيق جنائي في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- شهيد في قباطية واقتحامات ومواجهات

- الرئيس يستقبل أبو الغيط ويطلعه على تطورات القضية

- "الإدارة المدنية" تعد لشرعنة عشرات المواقع الاستيطانية الزراعية في الضفة.. مساحتها 240 ألف دونم

- الجيش الاسرائيلي يرجح استشهاد أبو عاقلة برصاص أحد جنوده بالخطأ! والرئاسة اعتبرته تنصلا من المسؤولية والعائلة ترفض النتائج، والجزيرة: الاحتلال يتنصل ضمنيا من الجريمة

- اشتية: القيود الاسرائيلية المتعلقة بحملة الجوازات الأجنبية عنصرية.. وطالب بتدخل دولي جدي لوقف سياسة الهدم والتهجير

"الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب طاهر زكارنة في قباطية وإصابات واعتقالات واخطارات في الضفة وتهديد بإغلاق مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة

- الرئيس يصل القاهرة ويستقبل أبو الغيط وشكري ويطلعهما على آخر التطورات

- أبو ردينة: القيادة ستواصل متابعة ملف استشهاد أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة وتعتبر التقرير الإسرائيلي محاولة جديدة للتهرب من مسؤولية قتلها

- الاحتلال يقرر عدم فتح تحقيق جنائي في استشهاد الصحفية شيرين ويقر بوجود "احتمال كبير" بأن جنيدا اسرائيليا قتلها. * عائلة أبو عاقلة ترفض النتائج وتطالب بإجراء تحقيق شامل للجنائية الدولية. * "عدالة": اسرائيل تشجع جرائم عناصر الأمن بعدم المساءلة ولا المحاسبة

- مجلس الوزراء يخصص 11 مليون شيقل لمشروع تخضير فلسطين للعام 2023

- الاحتلال يضع مخططا لشرعنة عشرات المزارع الاستيطانية واقامة أخرى جديدة

"الأيام":

- استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال عملية اقتحام واسعة النطاق لقباطية

- القاهرة: الرئيس يستقبل شكري وأبو الغيط ويعقد لقاء قمة مع السيسي اليوم

- الاحتلال: لن نحقق جنائيا في قتل شيرين فالنيابة لم تجد أي مخالفة تستدعي ذلك واحتمال كبير أن تكون قتلت بالخطأ بنيران اسرائيلية. * الرئاسة: اسرائيل تحاول التهرب من مسؤولية قتلها. * عائلة أبو عاقلة: مجرمو الحرب لا يمكنهم التحقيق في جرائمهم. * "بتسيلم": هذا ليس تحقيقا بل إنه طمس للحقائق. * شبكة الجزيرة: الاحتلال يتنصل من مسؤوليته.

- الاحتلال يُعد أنظمة لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة