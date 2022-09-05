الطقس: أجواء حارة في أغلب المناطق الفلسطينية

رام الله / سما /

توقع خبراء موقع طقس فلسطين، الثلاثاء، أن تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهاراً.

وأوضح الخبراء أنّ الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية بينما يسود حار جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرار بشكل واضحة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

والأربعاء: تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة أو أعلى بقليل.

وتسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في معظم المناطق فترة الظهيرة. لكن بدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات اللليل والفجر والصباح الباكر.

بينما الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم حول مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والشريط الساحلي. وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية.

وحول الأربعين مئوية في المناطق الغورية، ويسود جو حار نسبي الى حار . ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً خاصة في المناطق الجبلية.