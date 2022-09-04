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قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين لهدم منزل الشهيد رعد خازم

الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين لهدم منزل الشهيد رعد خازم



جنين/سما/

 اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين، شمال الضقة الغربية.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، واغلقت مداخلها.

وأضافوا ان قوات الاحتلال انتشرت في عدد من احياء المدينة، ونشرت قناصتها على اسطح بعض البنايات المرتفعة.

ورافق عملية الاقتحام جرافة وعشرات الآليات العسكرية التي شوهدت خلال مداهمتها شوارع جنين.

وتدور في هذه الاثناء مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المدينة.

وقام شبان فلسطينيون بإشعال الإطارات في الشوارع من أجل التصدي لاقتحام قوات الاحتلال؛ فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم جنين من أجل هدم منزل منفذ عملية تل أبيب، رعد حازم.

وقال صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن قوات الجيش تعمل حاليآ على هدم منزل منفذ عملية ديزنغوف "رعد حازم" والتي قتل فيها 3 إسرائيليين بـ "تل أبيب".
 

وأقدمت قوات الاحتلال على إخلاء العمارة السكنية حيث شقة منفذ عملية تل أبيب، رعد حازم، ومحيطها من السكان وجرى إنزالهم إلى الشارع.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "مدينة جنين تواجه المحتلين الغزاة وتتصدى لهم بكل بسالة واقتدار وتقاوم للدفاع عن أهلها وحماية شبابها الثائر".

وأكد أن "صلابة أهلنا في جنين وإصرار شبابها الثائرين على مواجهة الاحتلال سيمكنهم من إفشال أهدافه وتحطيم أحلامه على أبوابها".

يتبع...

#جنين #رعد خازم #اقتحام احتلال

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