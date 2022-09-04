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الرئيس يستقبل وزير الخارجية المصري

الإثنين 05 سبتمبر 2022 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل وزير الخارجية المصري



رام الله/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، بمقر إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأطلع الرئيس ، الوزير شكري على تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وما يصاحب ذلك من تقويض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة العمل مع أطراف المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين، وحصول دولة فلسطين عَلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء عشية لقاء القمة الفلسطيني المصري.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري التزام مصر بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك لدعم التحرك الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس نحو نيل الشعب الفلسطيني حقوقه في الحرية والاستقلال.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.

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#الرئيس عباس #وزيرة الخارجية المصري #سامح شكري

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