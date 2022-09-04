الرئيس عباس يستقبل أبو الغيط ويطلعه على آخر التطورات

القاهرة/سما/

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وأطلع عباس، أبو الغيط على تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الصعبة في فلسطين، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي والاستيطان، والاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وما يصاحب ذلك من تقويض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية، مؤكدا ضرورة العمل مع أطراف المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين وحصول دولة فلسطين عَلى العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء عشية اجتماعات المجلس الوزاري العربي.

وقد أكد الأمين العام أبو الغيط التزام الأمة العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله في الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وحضر اللقاء: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، ومن الجامعة العربية: الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، والأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام السفير حسام زكي.

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