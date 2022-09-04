الحرس الثوري يحذر من وجود "الكيان الصهيوني" قرب إيران

طهران/سما/

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن بلاده "لن تسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء".

وخلال تدشين عدد من السفن الحربية، قال سلامي إن "دول المنطقة ستكون شقيقة وصديقة إذا لم تتحد مع الأعداء، وبسبب التداعيات على الأمن فلن نسمح لبعض دول المنطقة بالارتباط مع الأعداء".

وحذر سلامي "من الوجود الذي لا يمكن تحمله للكيان الصهيوني في الأراضي الإسلامية وبالقرب من حدود إيران"، قائلا: "إنهم يخلقون انعدام الأمن، الكيان الصهيوني شجرة لا جذور لها، ولا يستطيع توسيع فروعه في الأراضي الأخرى".



وخلال مراسم إزاحة الستار عن سفن: "الشهيد سليماني"، و"الشهيد روحي"، و"الشهيد دارا" عاليتي السرعة لإطلاق الصواريخ، أضاف سلامي أن بعض الدول في منطقة الخليج "تعتقد أن الكيان الصهيوني يمكن أن يملأ فراغ غياب أمريكا التي تبدو عظيمة، بينما أن هذه سياسة فاشلة، ولم يكن الوجود الأمريكي في المنطقة سوى فرض حروب واسعة على الشعوب".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن سلامي أن بلاده وصلت إلى الاكتفاء، "في الواقع انتهى زمن الاعتماد على المعدات والأسلحة الأجنبية، ولسنا بحاجة إلى أي أجنبي لصناعة السلاح الدفاعي"، وقال: "إننا لا نستطيع الحفاظ على أمننا القومي دون توسع القوة".