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"الخارجية": بيان الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل أبو عاقلة محاولة جديدة لطمس الجريمة

الإثنين 05 سبتمبر 2022 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": بيان الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل أبو عاقلة محاولة جديدة لطمس الجريمة



رام الله/سما/

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، "بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، محاولة جديدة للتهرب من المسؤولية عن قتلها، ولا يستند إلى تحقيقات قانونية جدية".


وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، في بيان له، إن "بيان الجيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة لم يأت بجديد، وهو بمثابة بيان سياسي ولا يستند إلى تحقيقات قانونية جدية".

واعتبر الديك، البيان "محاولة جديدة لطمس الجريمة تحت شعار الاحتمالات دون أن يعترف بشكل قاطع بمسؤولية الجنود الإسرائيليين عن إعدام شيرين أبو عاقلة".
وأكد أن الوزارة "ستواصل متابعة هذا الملف مع الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان وصولا لمحاكمة الجندي الذي أطلق النار على أبو عاقلة ومن يقف خلفه".


وختم السفير الديك على أننا "متأكدون من نتائج التحقيقات الفلسطينية ومتمسكون بالرواية الفلسطينية، وأنه لا ثقة بأي تحقيقات يقوم بها جيش الاحتلال، لأنه لا يمكن للمجرم التحقيق مع نفسه".

#الخارجية الفلسطينية #شيرين أبو عاقلة

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