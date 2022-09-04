"حزب الله‎" اللبناني يبارك عملية "غور الأردن"

بيروت/سما/
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أنه يبارك "العملية النوعية الشجاعة التي نفذها مجاهدون فلسطينيون ضد حافلة جنود صهيونية في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية".
ورأى الحزب، في بيان له، أن "العملية فيها تأكيد دائم على تصميم الشعب الفلسطيني على مواجهة العدو الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته، وقدرة متميزة على اختراق تحصيناته وإجراءاته الأمنية وتوجيه الضربات له في أي منطقة في كيانه الغاصب"، حسب قناة المنار.
وأكد البيان، أن "هذه العملية وسواها من المواجهات البطولية التي يخوضها شعبنا الفلسطيني على امتداد الأراضي المحتلة تجسيدا حقيقيا لإيمان هذا الشعب بحقه الراسخ في المقاومة، وعزمه وإرادته على مواصلة طريق التحرير حتى تحقيق النصر الكامل إن شاء الله".