نقابة الصحفيين ترفض نتائج التحقيق الإسرائيلي حول استشهاد أبو عاقلة

رام الله/سما/

اعربت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن رفضها لنتائج التحقيق التي نشرها جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم حول استشهاد الزميلة الصحفية شرين ابو عاقلة.

واعتبرت النقابة ان عدم الجزم بالمسؤلية المباشرة لجيش الاحتلال عن الجريمة، وعن تعمد القتل، هو محاولة بائسة لتضليل الرأي العام والتنصل من المسؤلية والهروب من المساءلة والعقاب.

واكدت النقابة ان تقرير جيش الاحتلال لم يقدم جديدا، وابقى الباب مواربا امام عدة احتمالات، وهي خلاصة مرفوضة ومعروفة لنا مسبقا وفق نهج دائم تتبعه سلطات الاحتلال لحماية نفسها وقوتها العسكرية، والافلات من العقاب الدولي.

وأشارت النقابة ان ملف الشكوى للجنائية الدولية في قضية استشهاد الزميلة شرين سيكتمل ويقدم للمحكمة قريبا.