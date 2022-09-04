  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتهام أسير فلسطيني بتهريب هاتف إلى سجن "إيشل"

الإثنين 05 سبتمبر 2022 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهام أسير فلسطيني بتهريب هاتف إلى سجن "إيشل"



القدس المحتلة/سما/

رفعت النيابة الإسرائيلية اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد الأسير الفلسطيني ​​علاء الكركي المسجون في سجن إيشل بئر السبع، بتهمة رشوة السجان مقابل تهريب هاتف خلوي ومعدات ذات صلة.
 
وبحسب التهمة، كما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الأسير الكركي الذي أدين بالقتل سابقا، عرض الرشوة على السجان الذي أبلغ مدرائه في السجن بالرشوة.
 
وأوضحت أنه بعد ذلك وصل الشخص المأمور إلى كريات ملاخي بتوجيه من إدارة السجن وأعطاه شقيق الأسير أيوب كركي عشرة آلاف شيكل وهاتف محمول بشريحة SIM وشاحن، كما تم تقديم لائحة اتهام ضد كركي وهو من سكان 

#اسير فلسطيني #سجن ايشل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

واللا العبري: هذا هو السبب وراء التصعيد في الضفة

خطة خالد بن الوليد .. تفاعل واسع عما قاله بروفيسور أمريكي بمحاضرة سابقة

الكشف عن هوية المنفذ الثالث لعملية "غور الأردن" ومشاهد للحظات الأولى لإطلاق النار على الحافلة

مفاجأة .. بايدن يُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضرب برنامج إيران النووي

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

هآرتس: الضفة الغربية على وشك الانفجار

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي يقدم 35 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

كوخافي يكشف سبب ازدياد العمليات في الضفة وعدد المعتقلين منذ بدء عملية "كاسر الأمواج"

أول رد من عائلة شيرين أبو عاقلة على نتائج التحقيق الإسرائيلي في اغتيال ابنتها

photo_2022-09-04_11-49-15

الكشف عن هوية المنفذ الثالث لعملية "غور الأردن" ومشاهد للحظات الأولى لإطلاق النار على الحافلة

الاتصالات الفلسطينية