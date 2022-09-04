بعد عملية غور الأردن "الإستثنائية"..إعلام إسرائيلي: الأمور قد تتعاظم

القدس المحتلة/سما/

أكد مراسل الشؤون العسكرية في "القناة 12" الإسرائيلية نير دفوري، أنّ "نشاطات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة أصبحت واسعة جداً على ضوء الإنذارات، والأحداث الأخيرة، واستمرار محاولات تنفيذ عمليات من قبل الفلسطينيين".

وأضاف دفوري: "التقدير أن الأمور في الضفة قد تتعاظم، إذ نرى أن العمليات حين تنجح، هناك من يحاول تقليدها".

من جهته، علّق أوهاد خمو، مراسل شؤون المناطق الفلسطينية في "القناة 12"، على حالة الهلع التي انتابت جنود الاحتلال إثر عملية غور الأردن يوم أمس، بالقول: "نحن نرى الجنود وهم لا يعرفون ماذا يفعلون ويختبئون خلف المقاعد، هكذا بدا إطلاق النار على باص ينقل جنوداً أغراراً في غور الأردن".

وتابع: "غالبية الجنود هم أغرار لم يحملوا السلاح، لكن كان هناك عدد من الجنود المسلحين أطلقوا النار على المنفذين، لقد كانت مشاهد غير بسيطة".

وأشار خمو إلى أنّ "الوضع في الضفة قابل جداً للانفجار، والتجديد الكبير هو دخول السلاح إلى المعركة والصورة، إذ يجري استخدام كثيف للسلاح".

حادثة غور الأردن "استثنائية"

خبير الشؤون العربية في القناة 13 الإسرائيلية، المقدم احتياط ألون أفيتار، قال إنّ "حادثة غور الأردن استثنائية ومختلفة عن كل ما عرفناه من عمليات في منطقة جنين ونابلس، من ناحية إطلاق النار على باص للجنود".

وأضاف: "الجيش والشاباك عند مفترق طرق في الأسبوع الحالي، وربما في الأسابيع القريبة، هل ينتشر الإرهاب غير المنظم وغير الموجه من الأعلى إلى مناطق هي حالياً هادئة نسبياً مثل جنوب الضفة ومنطقتي بيت لحم والخليل، وحينها سنشهد قصة مختلفة".

ولفت إلى أنّ "الأمور في توجه نحو ازدياد شدتها، وما يساعد ذلك هو وجود أجهزة السلطة خارج الصورة".

وأمس، قال المعلق العسكري في "القناة 13" الإسرائيلية ألون بن دافيد إنّ "ما يحصل في الأشهر الأخيرة هو انتفاضة من نوع آخر، وما يميزها هو كثرة العنف فيها الموجه إلى الجيش الإسرائيلي في كلّ عملية اعتقال".

بدورها، علّقت كارميلا دنغور، مراسلة الشؤون الفلسطينية في قناة كان الإسرائيلية، بأنّ "معطيات عرضت أخيراً في المؤسستين الأمنية والعسكرية، تؤكد أنه سُجّلت عام 2021، 91 عملية فلسطينية، منها 75 عملية ضد قوات الأمن وأهداف عسكرية". وأضافت: "في المقابل، في عام 2022، الذي لم ينتهِ بعد، سجّل أكثر من 150 عملية من بينها أكثر من 130 عملية ضدّ قوات الأمن".

يشار إلى أنّ هذه التصريحات الإسرائيلية، جاءت بعد إطلاق نار في اتجاه حافلة لجنود الاحتلال في غور الأردن، ما تسبب بسقوط 6 جرحى.