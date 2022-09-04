كوخافي يكشف سبب ازدياد العمليات في الضفة وعدد المعتقلين الفلسطينيين منذ عملية "كاسر الأمواج"

القدس المحتلة/سما/

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الاثنين، عن سبب ازدياد العمليات في الضفة الغربية وعدد المعتقلين الفلسطينيين منذ عملية "كاسر الأمواج".

وقال كوخافي ​​في مؤتمر هيئة الأركان المشتركة، وفق "يديعوت أحرونوت"، إن زيادة العمليات نابع من عدم فاعلية آليات الأمن الفلسطينية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود حكم لها في مناطق معينة من الضفة الغربية.

وزعم كوخافي إنه ضمن عملية" كاسر الأمواج "، تم اعتقال حوالي 1500 مطلوب فلسطيني بالضفة الغربية حتى الآن وتم إحباط مئات الهجمات.



وأضاف أنه "كالعادة، هدفنا واحد وهو حماية الإسرائيليين ونشاطنا سيستمر ونحن مستعدون لزيادته حسب الحاجة".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، في أواخر شهر مارس أطلق اسم "كاسر الأمواج" على العملية الأمنية التي يخوضها لمواجهة التصعيد الحالي، بعد سلسلة عمليات قام بها فلسطينيون في "إسرائيل" والضفة الغربية.

وقالت معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومنها صحيفة يديعوت أحرنوت، وهيئة البث الرسمية، وإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش، أطلق اسم "كاسر الأمواج" على "حالة التأهب الأمني الحالية، وذلك لمنع تنفيذ عمليات أخرى

وتشمل العملية انتشارا واسعا في الضفة الغربية وعلى خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل وعمليات اعتقال.