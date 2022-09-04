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رئيس الوزراء الأردني يكشف حقيقة "بيع البترا"

الإثنين 05 سبتمبر 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء الأردني يكشف حقيقة "بيع البترا"



عمان/سما/

علق رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة على حديث النائبين عائشة الحسنات ومحمد الهلالات خلال جلسة النواب اليوم الاثنين، حول شائعات بيع البترا.


وقال الخصاونة إن "قلة قليلة من كارهي الوطن يرددون ترهات وافتراءات تتعلق بمزاعم كاذبة تماما ،لا تليق بالحكومة ولا مجلس النواب ولا السواد الأعظم من أبناء الوطن بالحديث عن التصرف بمقدرات الوطن".

وأضاف، "نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، ونتمسك سلطة تشريعية وتنفيذية وقيادة وشعبا بثوابت الأمة ومقدرات الوطن مع نظرة حداثية تحافظ على هذه المقدرات".

وفي بداية الجلسة، قالت النائب عائشة الحسنات إن منشورات تم تداولها تدعي بيع مدينة البترا، في الوقت الذي تم فيه مناقشة قانون الاستثمار متسائلة ما الغاية والهدف.

وأضافت أن "هذه المنشورات تؤدي إلى فزع المستثمر المحلي"، موجهة رسالة إلى "الحاقدين والمشككين بأن تراب الوطن أغلى من الروح".

وأثنى النائب محمد هلالات على حديث الحسنات، مؤكدا على أن الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات التشكيك.

والبترا مدينة أثرية وتاريخية تقع في محافظة معان في جنوب المملكة الأردنية الهاشمية. تشتهر بعمارتها المنحوتة بالصخور ونظام قنوات جر المياه القديمة. أطلق عليها قديما اسم "سلع"، كما سميت بـ "المدينة الوردية" نسبة لألوان صخورها الملتوية.

#رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة

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