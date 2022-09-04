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أول تعليق من حماس على نتائج تحقيقات جيش الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة

الإثنين 05 سبتمبر 2022 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على نتائج تحقيقات جيش الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة



غزة/سما/

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الاثنين، على نتائج التحقيقات التي نشرها جيش الاحتلال حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس:" ان التحقيقات التي نشرها جيش الاحتلال حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، محاولة جديدة للتهرب من مسؤوليته الكاملة عن جريمة الاغتيال التي اثبتتها كل الوقائع والحقائق المادية والدلائل الميدانية.

وأضاف" قتل جيش الاحتلال للصحفية شيرين أبو عاقلة، هي جريمة مكتملة الأركان، يجب أن يحاسب عليها الاحتلال وعدم السماح له بالإفلات من العقاب.

#حماس #شيرين

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