إعلام إسرائيلي يزعم اعتقال المنفذ الثالث لعملية "غور الأردن"

القدس المحتلة/سما/

زعمت مصادر عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ،اعتقل المنفذ الثالث لعــمــلــية الأغوار بعد مطاردة استمرت يوماً ونصف".

وذكرت القناة 14 العبرية أنه تم اعتقال المنفذ الثالث لعملية إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية في شارع 90 قرب غور الأردن.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس عن إصابة 6 جنود ومستوطن في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية في منطقة غور الأردن، بينما اعتقل الاحتلال فلسطينيين اثنين بدعوى تنفيذ العملية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن إطلاق النار أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 6 جنود، بينما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين للاشتباه في أنهما من نفذا العملية التي جرت في شارع 90 في غور الأردن.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أنه تجري مطاردة فلسطيني ثالث يشتبه في أنه كان هو الآخر شريكاً في العملية التي أطلقت فيها النيران، وأُلقيت زجاجات حارقة باتجاه الحافلة.