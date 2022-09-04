"مدى" يدين ملاحقة الأجهزة الأمنية للصحفيين

رام الله/سما/

أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) عن إدانته لملاحقة الصحفيين الفلسطينيين خلال الأيام الماضية، ويطالب مدى بوقف هذه الانتهاكات بحقهم واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت المصور الصحفي محمد عتيق يوم أمس الأحد بعد مداهمة منزله في بلدة برقين في مدينة جنين دون معرفة الأسباب، كما منعت أي محامي من زيارته.

وقامت المخابرات الفلسطينية باستدعاء للصحفي مصطفى الخواجا للتحقيق في مدينة رام الله.

وقبل ذلك بساعات قليلة أقدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على اعتقال الصحفي الحر مجاهد السعدي بعد قيامه بتوثيق مشهد اقتحام قوة أمنية لمنزل أحد المواطنين، إلا أنها أفرجت عنه مساء يوم السبت وأبقت على هواتفه محتجزة لديها.

وأعرب مركز "مدى" عن بالغ قلقه إزاء هذا التدهور في حالة الحريات الإعلامية، مطالبًا بوقف التعدي على الحريات الإعلامية التي تعد انتهاكاً للقانون الأساس الفلسطيني.

وطالب مركز "مدى" بوقف سياسة الاعتقالات والاستدعاءات للصحفيين وإطلاق سراحهم.