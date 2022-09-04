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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

الإثنين 05 سبتمبر 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر 2022.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الثامنة، والتاسعة من الكشف رقم (2022/31) هنــــــــــــا ، وأيضًا الحافلة الثالثة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34) هنــــــا .

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت الوزارة، أن إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#معبر رفح #كشف سفر معبر رفح

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