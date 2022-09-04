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لبيد يهنئ ليز تروس على توليها منصب رئيس الوزراء في بريطانيا

الإثنين 05 سبتمبر 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد يهنئ ليز تروس على توليها منصب رئيس الوزراء في بريطانيا



القدس المحتلة/سما/

هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، ليز تراس على اختيارها كرئيسة الوزراء البريطانية المقبلة، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية.
 
وقال لبيد: "إن دولنا حلفاء يوحدهم التزامنا بالحرية ورؤية مشتركة للمستقبل". "إنني أتطلع إلى مواصلة عملنا معًا للارتقاء بهذا التحالف إلى آفاق جديدة".
 

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب المحافظين البريطاني، فوز وزيرة الخارجية ليز تراس بزعامة الحزب خلفًا لبوريس جونسون، بعد انتهاء عملية اقتراع استمرت نحو شهرين، وبفوز تراس تتولى رئاسة الحكومة.
 

وقالت رئيسة الحكومة الجديدة عقب إعلان فوزها إنها ستقدم برنامجًا لخفض الضرائب، والتعامل مع أزمة الطاقة.
 

وكان ينافس تراس (47 عامًا) على المنصب وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي بدا قبل أيام كأنه يتقبّل خسارته ويقدم دعمه لتروس، قائلًا إنه يتطلّع، في حال خسارته، إلى دعم حكومة حزب المحافظين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإنه سيبقى وزيرا فيها.
 

وينتظر أن يتوجه رئيس الوزراء المنصرف جونسون والزعيمة الجديدة للحزب تروس إلى قلعة بالمورال في أسكتلندا غدا الثلاثاء من أجل لقاء الملكة إليزابيث الثانية غدا، حيث يقدم جونسون استقالته وتكلف الملكة تراس بتشكيل الحكومة.
 

وقد استمر السباق على زعامة حزب المحافظين 8 أسابيع عقب خسارة جونسون ثقة الحزب الحاكم جراء سلسلة من الفضائح.

#ليز تروس

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