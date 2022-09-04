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جامعة "الزقازيق" المصرية تُقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين

الإثنين 05 سبتمبر 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة "الزقازيق" المصرية تُقرر تخفيض رسوم الفصل الصيفي للطلبة الفلسطينيين الوافدين



القاهرة/سما/

أفادت سفارة فلسطين لدى جمورية مصر العربية، اليوم الإثنين، بأنّ جامعة الزقازيق قررت تخفيض مصاريف الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الصيفي، بما يتوازى مع التخفيضات الممنوحة للطلبة الوافدين.

وأوضحت السفارة في تصريحٍ صدر عنها، أنّ الجامعة تمنح تخفيض ٥٠% للطلبة الفلسطينيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة.

وعبّرت عن شكرها لرئاسة جامعة الزقازيق ومجلس الجامعة وعمادة الكلية المختلفة وجميع المؤسسات والهيئات التعليمية في مصر التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات لأبناء شعبنا الفلسطيني بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقّدرة لمراسلات وتواصل السفارة مع رئاسة جامعة الزقازيق  للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين  في الجامعة، مُتمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.

#جامعة الزقازيق #مصر #فلسطين

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