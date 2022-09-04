هيئة الأسرى تكشف عن الأموال التي صرفتها على "منح الإفراج"

رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، وفي إطار سعيها الدائم للوقوف إلى جانب أسرانا المحررين، أنها صرفت مبلغ وقدره ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف دولار منح افراج، وهي مكرمة حياتية رمزية تصرف من قبل الرئيس محمود عباس للأسرى المحررين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن عملية الصرف تتم في اتجاهين، الاتجاه الأول يتعلق بالأسرى المحررين من ذوي الأحكام العالية، حيث صرفت منح الإفراج لكافة الأسرى الذين أمضوا 15 عاماً فأكثر، باستثناء المحررين عام 2022، فإن الصرف غطى حتى اللحظة من أمضوا 18 عاماً فأكثر، أما الصرف في الاتجاه الثاني يشمل الأسرى الذين امضوا سنوات أقل من 15 عاماً، والذي يستند صرف منحهم على الأقدمية المتعلقة بتاريخ الإفراج، إذ تم صرف كافة المنح للأسرى المفرج عنهم حتى آب من العام 2017.

ووفق تقرير الإدارة العامة للشؤون المالية، فإن مجموع الأسرى الذين استفادوا من هذه المنحة خلال عام 2022 (1250) أسير، وإن هناك جهود تبذل لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة القادمة.

وثمنت الهيئة الجهود المبذولة والتعاون المستمر بينها وبين وزارة المالية، حيث عقد في الفترة الأخيرة أكثر من لقاء، وهناك اتصال وتواصل دائم بين المؤسستين على أمل ان يتم صرف كافة المنح خلال الفترة المقبلة.