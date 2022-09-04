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تأجيل جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين

الإثنين 05 سبتمبر 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين



القدس المحتلة/سما/

أجلت محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، جلسة الأسيرة دينا جرادات من جنين، حتى يوم غدٍ، نتيجة لوضعها الصحي.

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسيرة جرادات تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، لافتاً إلى أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون".

وذكر النادي أن سلطات الاحتلال لم توفر العلاج للأسيرة جرادات طوال فترة التحقيق التي استمرت 15 يوما في معتقل "الجلمة" رغم المطالبات المتكررة، وذلك قبل نقلها إلى سجن "الدامون".

يُشار إلى أن جرادات معتقلة منذ السابع من آب الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة.

#جنين #دينا جرادات

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