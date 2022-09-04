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"الجنايات" بغزة تصدر حكمين بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات

الإثنين 05 سبتمبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجنايات" بغزة تصدر حكمين بالسجن المؤبد والحبس في قضية قتل ومخدرات



غزة/سما/

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى بغزة، حكمًا بالسجن (15 عام) على متهم أدين بتهمة القتل عن غير قصد، والسجن المؤبد على متهم في قضية مخدرات وذلك استناداً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة الجنايات المتهم (ح/ ح)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه معاذ حمد، وحكمت بمعاقبته بالسجن (15عام) ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد، وحمل وأداة مؤذية، استنادًا لقانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، وقد جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات، وبعد تعديل التهمة لتصبح القتل عن غير قصد.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة حكمها بعقوبة السجن المؤبد وغرامة على متهم أدين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي استناداً لمواد القانون.

حيث أدانت هيئة الجنايات المتهم (ع/ع)، بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام وهي حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الاتجار، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي مع العود، وذلك استنادًا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م، وحكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد وتغريمه بغرامة مالية قدرها (20.000) ألف دينار أردني، أو الحبس سنتين بدلاً منها، ومصادرة المواد المضبوطة، وإتلافها.

يذكر أن الحكمين قد صدرا عن هيئة الجنايات الكبرى المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقضاء والتي تطبق سياسة عقابية مشددة تهدف إلى تحقيق الأمن والأمان والردع العام للمجرمين، ومنعهم من العود لارتكاب الجرائم خاصة المخدرات والعمل محاربتها.

#الجنايات بغزة

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