  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو الغيط يبحث مع مفوض عام "الأونروا" الصعوبات المالية التي تعوق عملها

الإثنين 05 سبتمبر 2022 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يبحث مع مفوض عام "الأونروا" الصعوبات المالية التي تعوق عملها



القاهرة/سما/

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني العوائق والصعوبات المالية التي تعوق عملها بالفترة الأخيرة، في ظل الأزمات العالمية التي وضعت ضغوطاً على الأموال الموجهة للمساعدات الإنسانية.

واستمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، حيث تصل الفجوة التمويلية إلى نحو 100 مليون دولار.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، أن أبو الغيط شدّد على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل "الأونروا" الخمس صعوبات كبيرة في ظل تصاعد حدة الأزمات الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.

وأضاف رشدي أن كلا من أبو الغيط ولازاريني تداولا سبل سد هذه الفجوة، وحول الخطط المطروحة لاستدامة تمويل الوكالة في المرحلة المُقبلة، وبما يضمن عدم تأثر الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، في مجالات الصحة، والتعليم، والتشغيل، وغيرها .

#احمد ابو الغيط #فيليب لازاريني #الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

تفاصيل جديدة عن عملية غور الأردن.. أحد المنفذين يحمل الهوية الإسرائيلية

أول تعليق من عائلة غوادرة حول مسؤولية ابنيها عن عملية "غور الأردن"

واللا العبري: هذا هو السبب وراء التصعيد في الضفة

صحيفة: الوزراء في حكومة اشتية يتقاضون رواتبهم كاملة بنسبة 100%

خطة خالد بن الوليد .. تفاعل واسع عما قاله بروفيسور أمريكي بمحاضرة سابقة

مفاجأة .. بايدن يُعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضرب برنامج إيران النووي

الأخبار الرئيسية

photo_2022-09-04_11-49-15

الكشف عن هوية المنفذ الثالث لعملية "غور الأردن" ومشاهد حصرية للحظات الأولى لإطلاق النار على الحافلة

جيش الاحتلال ينشر استنتاجاته النهائية : "قد نكون قتلنا شيرين أبو عاقلة"

920225115241444

إعلام إسرائيلي: هذه هي التحديات التي ستواجه رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد

قرار الإفراج عن عواودة اتخذه هذان الشخصان بعد الغاء رئيس الاستخبارات المصري زيارته الى اسرائيل

وزراة المالية تكشف عن موعد صرف ونسبة رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

الاتصالات الفلسطينية