"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة، للعام 2022-2023.

كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل.