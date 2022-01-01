  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس

الإثنين 05 سبتمبر 2022 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد ومنح دراسية في الأردن وتونس



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفّر عدد من المقاعد الدراسية في الأردن بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراة) في تخصصات مختلفة، للعام 2022-2023.

كما أعلنت الوزارة عن توفّر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة للعام 2022-2023، وذلك استكمالاً للمنح المخصصة لفلسطين.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المقاعد والمنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps، للاطلاع على كامل التفاصيل.

#التعليم العالي #منح دراسية #تونس #الأردن

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

صورة: الكشف عن هوية منفذي عملية غور الأردن

تفاصيل جديدة عن عملية غور الأردن.. أحد المنفذين يحمل الهوية الإسرائيلية

أول تعليق من عائلة غوادرة حول مسؤولية ابنيها عن عملية "غور الأردن"

واللا العبري: هذا هو السبب وراء التصعيد في الضفة

من هو "هرتسي هاليفي" رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد ؟

صحيفة: الوزراء في حكومة اشتية يتقاضون رواتبهم كاملة بنسبة 100%

الأخبار الرئيسية

قرار الإفراج عن عواودة اتخذه هذان الشخصان بعد الغاء رئيس الاستخبارات المصري زيارته الى اسرائيل

وزراة المالية تكشف عن موعد صرف ونسبة رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة

77a513351ae5de19a9205b3967fc7210

الاحتلال يلاحق سائق شاحنة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب سلفيت

سيناريوهات الرعب الإسرائيليّة لاحتلال حزب الله الجليل..

b4e7eb3980736ad2387e8012e4f41b0c

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

الاتصالات الفلسطينية