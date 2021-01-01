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طرح الموسم الثاني من Fate: The Winx Saga منتصف سبتمبر - تفاصيل

الإثنين 05 سبتمبر 2022 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرح الموسم الثاني من Fate: The Winx Saga منتصف سبتمبر - تفاصيل



وكالات / سما /

أعلنت  شبكة نتفليكس عن طرح حلقات الموسم الثاني من مسلسل Fate: The Winx Saga ، بداية من يوم 16 سبتمبر الجاري على المنصة، ويتكون العمل من 6 حلقات تطرح دفعة واحدة.

وكان الموسم الأول من مسلسل نيتفلكس  Fate: The Winx Sagaالذى طرح فى 22 يناير من العام الماضي 2021، حصل على تقييم ضعيف على موقع Rotten Tomatoes، وصل إلى 38%، ويتتبع مسلسل Fate: The Winx Saga رحلة نضوج خمس جنيات يدرسن في  Alfea، وهي مدرسة داخلية للسحر في العالم الآخر، حيث يتعلمن السيطرة على قواهن السحرية بينما يستكشفن الحب، الصراعات، والوحوش التي تهدد حياتهن.

ويدورالمسلسل  فى إطار الأكشن والمغامرة ودراما، ويتكون الموسم الأول من العمل على 6 حلقات طرحت دفعة واحدة على المنصة.

مسلسل Fate: The Winx Saga من بطولة  أبيجيل كوين، داني جريفين، هانا فان دير ويستهوسن، إليشا أبلباوم، فريدي ثورب، بريشوس مصطفى، إليوت سالت، سادي سوفيرال، ثيو جراهام، جاكوب دودمان، فرح داولينج، جوردان كولينز.

المسلسل من تأليف براين يونج  كاتب مسلسل" THE VAMPIRE DIARIES "، وهو مسلسل أكشن حي يأتي كإعادة إنتاج لمسلسل الرسوم المتحركة الإيطالي "نادي وينكس" الذي أبدعه إيجينيو سترافي.

#Fate: The Winx Saga #مسلسل

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