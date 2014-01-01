تشييع جثمان الشهيد زكارنة في قباطية

رام الله / سما /

شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد طاهر زكارنة 19 عاماً الذي ارتقى بعد إصابته برصاص الاحتلال فجرا في بلدة قباطية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا إلى منزل عائلة الشهيد في حارة الزكارنة، ثم نقل إلى مسجد الفرقان لأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء ببلدة قباطية.

ورفع المشاركون في مسيرة التشييع أعلام فلسطين، كما رددوا هتافات تطالب بالوحدة وتصعيد عمليات المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم استشهاد الشاب زكارنة متأثرا بإصابته الخطيرة في الرأس والقدم اليمنى والفخذ الأيسر.