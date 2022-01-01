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شاهد.. ما حقيقة ظهور جن أثناء احتراق منزل مشعوذ بمصر؟

الإثنين 05 سبتمبر 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ما حقيقة ظهور جن أثناء احتراق منزل مشعوذ بمصر؟



القاهرة / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لحريق في أحد المنازل بمحافظة الإسماعيلية، ظهر فيه "كائن غريب" داخل ألسنة اللهب، فسره سكان المنطقة بأنه "جن" كان يساعد صاحب البيت المشعوذ.

ومن جانبها، نفت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صحة "تفسير" سكان المنطقة للفيديو المتداول.

وقال البيان، إن الواقعة تتعلق بتوقيف شخص لديه مشاكل نفسية وكان يهدد المارة في إحدى المناطق بالإسماعيلية.

وأضاف: "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30/ 8 /2022 تبلغ مركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالسير عاري الجسد، وفى حالة هياج، ويقوم بإلقاء الحجارة على المارة ممسكا بيده سلاحا أبيض، سكينا.. وحال محاولة الأهالي تهدئته قام بالدلوف داخل مسكنه وإضرام النيران فيه".

وأضاف: "على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وأمكن السيطرة على الحريق المحدود عند مدخل المسكن وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته.. وتبين أنه مهتز نفسيا.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه".

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