أبرز الأسئلة والتسريبات حول آيفون 14 الجديد

وكالات / سما /

تكثر في هذه الفترة وقبل إطلاق شركة "آبل" (Apple) أحدث نسخة من هواتفها الذكية؛ الشائعات والتسريبات حول مواصفات الجهاز الجديد، ومع اقتراب موعد إطلاق "آيفون 14" (IPhone 14) في السابع من سبتمبر/أيلول الجاري انتشرت تسريبات بشأن مزاياه، منها ما هو من مصدر موثوق ومنها ما هو ليس كذلك، وفي هذا المقال سنستعرض أهم التسريبات وما نعرفه لغاية الآن عن "آيفون 14".

ما إصدارات جهاز "آيفون 14″؟

مكافأة مالية من آبل لهاكر جزائري اكتشف ثغرتين خطيرتين في نظام التشغيل

تتضمن الإصدارات الجديدة التي ستعرضها شركة "آبل" "آيفون 14″ و"آيفون 14 ماكس" و"آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس".

والملاحظ أن آبل ستلغي نسخة آيفون ميني صغيرة الحجم ذات شاشة 5.6 بوصات من تشكيلتها، وذلك بسبب مبيعاتها المنخفضة تاركة نسخة آيفون 13 ميني كآخر إصدار.

هل هناك تغيير على تصميم جهاز "آيفون 14″؟

لا تغييرات كبيرة في تصميم جهاز آيفون 14 عن الجيل السابق له، لكن ستكون هناك زيادة بسيطة في سمك إطار الكاميرات على الوجه الخلفي للجهاز، كما أن إطار الجهاز سيكون ذا حواف منبسطة مع تغيير تصميم فتحات الميكروفون ومكبر الصوت، وسيصنع الإطار من مادة الألمنيوم لنسخة "آيفون 14" و"14 ماكس"، بينما نسخ "آيفون 14 برو" و"14 برو ماكس" فستحصل على إطار من التيتانيوم لزيادة متانتها.

وبالنسبة للون؛ فسيكون هناك عدة ألوان للجهاز الجديد، وتشير الأخبار إلى أن نسخة "آيفون 14″ و"14 ماكس" ستأتي بالألوان الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأخضر والأرجواني.

أما نسخة "آيفون 14 برو" و"14 برو ماكس" فستتوفر باللون الذهبي والفضي والأرجواني والأخضر والغرافيت.

وتشير التسريبات إلى نية شركة آبل إجراء تغيير في شكل القطع العلوي في الشاشة، ولكن ذلك مقتصر فقط على نسختي "آيفون 14 برو" و"14 برو ماكس". حيث سيتغير التصميم من شكل القطع المعهود في النسخ السابقة إلى ثقبين أحدهما دائري والآخر بشكل حبة الدواء، ويترافق ذلك مع تغيير شركة آبل لتصميم عتاد تقنية التعرف على الوجه الموجود في قطع الشاشة.

ما مواصفات جهاز "آيفون 14″؟

المعالج والشاشة

تشير التسريبات إلى أن شركة آبل لن تزود كل أجهزة الجيل الجديد من آيفون بمعالجها الحديث الأخير "إيه 16" (A16)، بل سيكون المعالج الجديد مقتصرا على أجهزة "آيفون 14 برو" و"14 برو ماكس"، بينما نسخ 14 و14 ماكس ستحظى بمعالج الجيل الماضي ذاته وهو "إيه 15 بيونيك" (A15 Bionic).

ومع وجود معالج جديد لا بد من استخدام تقنية جديدة للحفاظ على درجة حرارة الجهاز وأدائه في الحدود الطبيعية، حيث ستستخدم شركة آبل تقنية "حجرة البخار" (Vapor chamber) في نسختي "آيفون 14 برو" و"14 برو ماكس"، وهما اللتان ستحتويان على المعالج الجديد.

ووفق التسريبات ستأتي شاشة جهاز "آيفون 14" بمقاس 6.1 بوصات لنسختي آيفون 14 و14 برو وبدقة "1170×2532″، أما نسختا آيفون 14 ماكس و14 برو ماكس فمقاس الشاشة 6.7 بوصات بدقة "1284×2778".

وستكون الشاشات المذكورة سابقا من نوع "إل تي بي إس أوليد" (LTPS OLED) مع تقنية "بروموشين" (Promotion) وتردد 120 هيرتزا (120Hz) المحصور بنسختي برو فقط من جهاز آيفون، وستزود بخاصية الشاشة الدائمة "آلوايز أون ديسبلاي" (Always on Display) والتي ستكون مخصصة أيضا لنسختي برو.

الذاكرة والتخزين

ويبدو أن شركة آبل ستوفر خيارات واسعة من حيث ذاكرة التخزين لجهاز آيفون 14، حيث ستتوفر نسخ آيفون 14 و14 ماكس بخيارات تخزين تتدرج من 128 حتى 512 غيغابايتا، بينما قد تصل لنسخ آيفون 14 برو و14 برو ماكس إلى 1 تيرابايت وفق الشائعات.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية فإن كافة نسخ جهاز آيفون 14 ستحصل على 6 غيغابايتات منها، ولكن الذاكرة العشوائية التي ستزود بها نسختي آيفون 14 برو و14 برو ماكس ستكون بتقنية "إل بي دي دي آر 5" (LPDDR5) الأحدث ذات سرعة النقل الأعلى، بينما لنسخ "آيفون 14″ و"14 ماكس" ستكون هذه الذاكرة ذات تقنية "إل بي دي دي آر 4 أكس" (LPDDR4X) وهي ذاتها في الجيل الماضي من أجهزة "آيفون 13".

البطارية والشحن

وستحصل بطارية جهاز "آيفون 14" على تطوير من حيث السعة وسرعة الشحن، حيث أشارت تسريبات على تويتر إلى أن أرقام السعات الجديدة لبطارية جهاز آيفون 14 بمختلف نسخه كالتالي:

"آيفون 14″ سيكون بسعة 3.279 أمبيرات/ساعة، و"آيفون 14 ماكس" بسعة 4.325 أمبيرات/ساعة، أما "آيفون 14 برو" فسيكون بسعة 3.200، و"آيفون 14 برو ماكس" بسعة 4.323.

والسعات الجديدة ستضمن مدة استخدام يومية أطول بحوالي الساعتين عما هي عليه للجيل الماضي من جهاز آيفون، حيث لوحظ أيضا من خلال التسريبات زيادة سمك جهاز آيفون الجديد لاستيعاب البطارية بسعتها الأكبر، وهذا ما يؤكد على وجود تحديث قادم للبطارية.

أما من حيث سرعة الشحن فإن جهاز "آيفون 14" سيدعم سرعة شحن تصل حتى 30 واط في أقصى الحالات، وستنخفض إلى ما يقارب 25 واط مع زيادة نسبة شحن البطارية.

ولاستيعاب هذا الكم من التيار يبدو أن شركة آبل ستزود جهاز "آيفون 14" بنسختيه "برو" و"برو ماكس" بمأخذ شحن من نوع "يو إس بي- سي" (USB-C)، بينما تبقى النسختان الأخريان مزودتين بمأخذ "لايتنينغ" (Lightning) كما في الجيل السابق، ويجدر ذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي الصادرة مؤخرا ستجبر كل الشركات على استخدام مأخذ "يو إس بي- سي" في هواتفها الذكية مستقبلا.

الكاميرات

وستحصل الكاميرا الخلفية في آيفون 14 لنسختي برو وبرو ماكس على تحسينات في مختلف النواحي، أبرزها زيادة دقة الكاميرا من 12 إلى 48 ميغا بيكسلا لكل العدسات، وسيتيح هذا التطوير إمكانية تسجيل فيديو بدقة "كيه8" (8K).

أما الكاميرا الأمامية لكل نسخ آيفون 14 فستأتي بفتحة عدسة "1.9/إف" (f/1.9) ومزودة بإمكانية التركيز التلقائي، وتسمح فتحة العدسة الأوسع بمرور المزيد من الضوء إلى حساس مستشعر الكاميرا، وذلك يتيح الحصول على صور عميقة ذات دقة أعلى.

الشبكات والاتصال

ومن المتوقع أن تستخدم شركة آبل مودم "إكس 65" (X65) من "كوالكوم" (qualcomm) في "آيفون 14″، وهو أول مودم يتيح الاتصال بشبكة "الجيل الخامس" (5G) بسرعة تصل إلى 10 غيغابايتات مع تحسين تجربة وسرعة الاتصال، كما سيسمح بدعم معيار "واي- فاي 6 إي" (Wi-Fi 6E)، وهو أحدث معيار للاتصال بالشبكات اللاسلكية.

إلى جانب ذلك ستتوفر في أجهزة آيفون ميزة غير مسبوقة وهي الاتصال بالأقمار الصناعية، حيث ستتيح هذه الميزة إرسال الرسائل في حالات الطوارئ وعند عدم توفر تغطية خلوية، ويتم تقييد أغلب الأنشطة على جهاز آيفون عند تفعيل تلك الميزة لضمان أمان الجهاز.

أما شرائح الاتصال في هذا الجيل الجديد من آيفون فستستخدم تقنية "إي- سيم" (e-sim) في المناطق التي تدعم تلك الميزة (حوالي 60 بلدا)، حيث تسمح بالاستغناء عن الشرائح التقليدية لتوفير مساحة داخل الجهاز.

ما سعر أجهزة "آيفون 14″؟

وفق التسريبات فإن سعر جهاز "آيفون 14" بنسخته الأساسية لن يشهد زيادة في السعر على عكس النسخ الباقية، والتي ستشهد زيادة تتراوح بين 100 حتى 300 دولار عن الجيل الماضي، وبالطبع سيختلف السعر باختلاف مواصفات وسعة تخزين جهاز آيفون.

وتقول التسريبات إن سعر "آيفون 14" سيبدأ من 749 ويصل 1099 دولارا، أما "آيفون 14 ماكس" فسيبدأ سعره الأساسي بـ849 ويزيد ليصل إلى 1199 دولارا بالمواصفات الأعلى، أما "آيفون 14 برو" فالمرجح أن السعر سيبدأ من 1049 حتى 1599 دولارا، و"آيفون 14 برو ماكس" من 1149 حتى 1699 دولارا.