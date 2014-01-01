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الباز يوضّح تفاصيل جديدة حول اتفاقية تزويج 250 شابًا في غزة

الإثنين 05 سبتمبر 2022 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الباز يوضّح تفاصيل جديدة حول اتفاقية تزويج 250 شابًا في غزة



غزة/ سما /

أعلن المدير العام لصندوق دعم الشباب الفلسطيني بغزة علاء الباز، عن توقيع اتفاقية تفاهم السبت الماضي ما بين اللجنة القطرية وصندوق دعم الشباب الفلسطيني لتزويج 250 شابًا بقيمة إجمالي 500 ألف دولار أمريكي.

وأوضح في تصريح إذاعي ، اليوم الإثنين، أنه سيتم توزيع المبلغ على 250 شابًا بواقع 2000 دولار، يتم سدادهم بنظام التقسيط 50 دولار شهرياً مع فترة سماح لمدة شهر فور استلام المبلع.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد فتح التسجيل حتى اللحظة وبانتظار الانتهاء من برتوكول توقيع الاتفاقية وتوريد المبلغ للحسابات، مبينًا أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب التسجيل للمقبلين على الزواج فور الانتهاء من الإجراءات البروتوكولية.

وأفاد بأنه من معايير التسجيل، أن تكون الفئة المستهدفة للشباب من عمر 22 إلى 35 ويكون الشاب خاطب وليس متزوج وفلسطيني الجنسية، منوهًا إلى أنه سيتم إختيار الأسماء بنظام القرعة المباشرة.

وذكر أنه من يتم اختيارهم بالقرعة، يتم الطلب منهم 5 مستندات رسمية وهي صورة هوية العريس والعروس وعقد الزواج مصدّق من المحكمة وصورة هوية للكفيل وآخر فيشة راتب له.

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