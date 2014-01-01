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المهاجم دييغو كوستا قريب من العودة إلى البريميرليغ

الإثنين 05 سبتمبر 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المهاجم دييغو كوستا قريب من العودة إلى البريميرليغ



وكالات / سما /

قالت تقارير صحفية، إن المهاجم الإسباني المخضرم، دييغو كوستا، قريب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة نادي ولفرهامبتون.

وأوضحت مواقع صحفية، أن النادي الذي يقوده المدير الفني البرتغالي برونو لاغ، قرر ضم كوستا الغير مرتبط بأني نادي حاليا.

وبإمكان ولفرهامبتون تسجيل كوستا (34 عاما)، برغم انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وذلك نظرا لإصابة المهاجم النمساوي ساسا كالادزيتش، بقطع في الرباط الصليبي.

وقالت صحيفة "ذا أتلاتيك"؛ إن كوستا سيخضع للفحص الطبي في ولفرهامبتون، يوم غد الثلاثاء.

وأصيب كالادزيتش في أولى دقائق مشاركته مع ناديه الجديد قادما من شتوتغارت الألماني.

ودييغو كوستا، صاحب الأصول البرازيلية، تألق في الدوري الإنجليزي رفقة نادي تشيلسي الذي لعب في صفوفه 3 سنوات، وساهم في إحراز النادي اللندني للقب الدوري مرتين.

وسجل كوستا في الدوري الإنجليزي 52 هدفا من أصل 89 مباراة خاضها مع النادي اللندني.

#دييغو كوستا #البريميرليغ #وولفرهامبتون

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