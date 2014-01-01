10 أرقام خالدة في تاريخ بطولة كأس العالم

وكالات / سما /

بدأ العد التنازلي لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، المقررة في الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسبمر/ كانون الأول، المرتقب أن تشهد احتفالات كبيرة وأجواء مميزة.

ودومًا ما تكون كأس العالم أقوى منافسة كروية في المعمورة، مليئة بالأحداث المثيرة من أول دورة في عام 1930 إلى أول دولة (قطر) في الشرق الأوسط والوطن العربي، ستستضيف المنافسة في الشتاء.

ويرصد التقرير التالي 10 أحداث وأرقام خالدة في نهائيات كأس العالم، المسجلة بأسماء أصحابها كأول حدث تاريخي سواء أكان إيجابيًا أم سلبيًا في البطولة العالمية، بدورات مختلفة من البطولة.

من أول من سجل في كأس العالم؟

أول لاعب يسجل في مباراة كأس العالم كان الفرنسي لوسيان لوران، في الدقيقة 19 في أول مباراة في كأس العالم أمام منتخب المكسيك، في 13 يوليو 1930، في مونتيفيديو بالأوروغواي.

أول منتخب عربي يشارك في كأس العالم

يعتبر المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم وذلك في دورة إيطاليا 1934. وأقصيت مصر من الدور الأول، في تلك الدورة، بعد خسارتها أمام المجر بنتيجة (4-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب "جيورجيو أسشاريلى" في نابولي.

وسجل هدفي مصر في تلك المواجهة اللاعب عبد الرحمن فوزي في الدقيقتين (35 و39).

متى استعمل اختبار المنشطات لأول مرة؟

كانت المرة الأولى التي تم فيها تقديم اختبار المنشطات في نهائيات كأس العالم في عام 1966. ومن بين اللاعبين الذين فشلوا في اختبار المنشطات بكأس العالم، إرنست جان جوزيف من هايتي (1974)، وويلي جونستون من إسكتلندا (1978)، والأرجنتيني دييغو مارادونا (1994).

متى حسمت أول مباراة بركلات الترجيح في كأس العالم؟

كانت المباراة الأولى التي حسمت بركلات الترجيح نصف النهائي بين ألمانيا الغربية وفرنسا في 8 يوليو/ تموز 1982، حيث فاز الألمان بركلات الترجيح 5:4، في مباراة دراماتيكية انتهت في وقتيها الرسمي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

أول شخص يتوج بكأس العالم كلاعب ثم مدرب

يعتبر فرانز بيكنباور، أول شخص يفوز بكأس العالم كقائد ثم مدرب، بعد أن قاد ألمانيا إلى فوز مثير 2-1 على هولندا في عام 1974 كلاعب، قبل الانتقال إلى تدريب ألمانيا للفوز باللقب في عام 1990، على حساب الأرجنتين بهدف دون مقابل، بالعاصمة الإيطالية روما، ليسجل "القيصر" الألماني اسمه بأحرف من ذهب في أقوى منافسة عالمية.

من أول منتخب يتوج بكأس العالم بركلات الترجيح؟

النهائي الأول الذي تم تحديده بركلات الترجيح كان نهائي 1994، الذي فازت فيه البرازيل على إيطاليا 3- 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 0-0 في وقتيها الأصلي والإضافي.

واستضافت الولايات المتحدة تلك النسخة وحققت البرازيل حينها اللقب الرابع لها في البطولة بعد أعوام 1958 و1962 و1970.

الفرنسي بلان يسجل أول هدف ذهبي

أول هدف ذهبي في تاريخ كأس العالم سجله المدافع الفرنسي لوران بلان في مونديال 1998، وذلك خلال مواجهة بلاده أمام باراغواي في الدور ثمن النهائي، ليقوده إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي وبعدها إلى النهائي، حيثما توج منتخب "الديوك" باللقب، بعد فوزه على البرازيل (3-0).

جنوب أفريقيا أول منتخب مستضيف يغادر في الدور الأول

كان جنوب إفريقيا أول بلد أفريقي يحتضن كأس العالم، وأيضًا أول منتخب مضيف يقصى من الدور الأول في "المونديال"، الذي شهد تتويج أول فريق أوروبي بكأس العالم خارج أوروبا وهو المنتخب الإسباني، بعد فوزه في النهائي ضد هولندا بنتيجة (1-0).

تقنية خط المرمى في كأس العالم 2014

تم استخدام تقنية خط المرمى لأول مرة (بالإضافة إلى رغوة التلاشي للركلات الحرة) في كأس العالم بالبرازيل عام 2014، وكان أول هدف في كأس العالم يتم منحه بتقنية خط المرمى هدف نويل فالاداريس، لمنتخب هندوراس ضد فرنسا.

إقصاء السنغال باللعب النظيف

أُقصي منتخب السنغال، في دور المجموعات من كأس العالم الأخيرة روسيا 2018، بموجب قاعدة اللعب النظيف في كأس العالم بعد التساوي في عدد النقاط مع اليابان (4 نقاط)، وتم الاعتماد على عدد البطاقات الصفراء الممنوحة للفصل بين المنتخبين، ليكون "أسود التيرانغا" أول منتخب يخرج من المسابقة العالمية بهذه الطريقة.

ملاعب نهائيات كأس العالم قطر 2022