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صحافة مدريد تستسلم لقوة برشلونة مع تشافي

الإثنين 05 سبتمبر 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحافة مدريد تستسلم لقوة برشلونة مع تشافي



وكالات / سما /

استسلمت صحافة مدريد لقوة الغريم التقليدي، برشلونة، مع المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في الموسم الجاري، رغم استمرار تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا.

صحيفة ماركا الإسبانية الموالية لريال مدريد علقت على فوز برشلونة بثلاثية دون رد على حساب إشبيلية، في ملعب رامون سانشيز بيزخوان، بالأسبوع الرابع من الليجا، بقولها أن تشافي حول البارسا إلى آلة لتسجيل الأهداف، قادرة على سحق أي خصم.

وحسم برشلونة الموقعة الأندلسية بثلاثية مع الرأفة، مع تسجيل 11 هدفاً في أول 4 جولات، مع الوضع في الاعتبار أن المباراة الأولى انتهت على وقع التعادل السلبي، مع رايو فاييكانو، ما يعني أن الفريق تعافى بعد مباراة الجولة الأولى وسجل 11 هدفاً في 3 مباريات.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن برشلونة أظهر قدراته أمام مرمى الخصوم بالفعل، رغم عدم مرور شهر حتى من الموسم الجديد، مع العلم أنه بدون مباراة رايو، يسجل برشلونة بمعدل 3.6 أهداف في المباراة الواحدة.

وباحتساب مباراة رايو التي أهدر فيها رجال تشافي حفنة من الأهداف، يقل معدل تسجيل أهداف برشلونة في الموسم الجاري ليصل إلى 2.75 هدف في اللقاء الواحد، وهي نسبة مرتفعة للغاية.

ويملك ريال مدريد نفس عدد الأهداف التي سجلها برشلونة في الموسم الجاري بالضبط، حيث سجل رجال كارلو أنشيلوتي 11 هدفاً، لكن البارسا يملك دفاعاً أقوى رقمياً حيث اهتزت شباك البلوجرانا في مناسبة يتيمة، بينما استقبل الميرينجي 4 أهداف بمعدل هدف لكل مباراة.

#ريال مدريد #برشلونة #تشافي #تشافي هيرنانديز #الليجا

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