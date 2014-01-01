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أنشيلوتي: ريال مدريد لديه أكثر من بديل لبنزيما

الإثنين 05 سبتمبر 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي: ريال مدريد لديه أكثر من بديل لبنزيما



وكالات / سما /

اعترض كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على فكرة عدم وجود بديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مشيراً إلى أن هناك أكثر من لاعب داخل صفوف الفريق يمكنه الاعتماد عليهم.

وتعرض ريال مدريد لوابل من الانتقادات لأنه لم يتعاقد مع مهاجم جديد يمكنه تعويض غياب كريم بنزيما للإصابة أو الراحة، لاسيما وأن ماريانو دياز بعيد تماماً عن المستوى المطلوب في فريق بحجم الريال.

وأوضح كارلو أنشيلوتي أن لديه عدة لاعبين يمكنه توظيفهم في مركز المهاجم الصريح عند الحاجة، كما أكد على أنه سيريح المهاجم الفرنسي خلال الفترة القادمة، ولن يشركه في جميع المباريات، لكي يبقى في حالة بدنية جيدة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية “ليس صحيحاً أنه لا يوجد بديل. لدي الكثير، مثل ماريانو وهازارد ورودريجو، وأحياناً أسينسيو أو حتى مودريتش الذي لعب في هذا المركز لكن الأمور لم تسير بشكل جيد”.

وتابع “لن نقتل بنزيما، من الآن فصاعداً سوف نلعب كل 3 أيام، وقد يكون بحاجة للراحة، لكنه الآن في حالة بدنية جيدة، لم يكن موفقاً في إنهاء الهجمات في هذه المباراة (ضد ريال بيتيس)، لكن هذا ليس بسبب الارهاق البدني”.

#أنشيلوتي #ريال مدريد #كريم بنزيما

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