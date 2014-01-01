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فيديو.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الإثنين 05 سبتمبر 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً عريضاً على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

واستضاف مانشستر يونايتد على ملعبه “الأولد ترافورد” منافسه أرسنال بمسابقة الدوري الإنجليزي، ونجح في الانتصار ليحقق فوزه الرابع على التوالي بالبريميرليج هذا الموسم.

وبدأ مانشستر يونايتد الموسم بطريقة سيئة بخسارته في أول لقائين، ولكنه عاد مع مدربه الجديد الهولندي إريك تين هاج بالفوز بأربع مباريات متتالية.

وافتتح فريق مانشستر يونايتد مهرجان الأهداف بالدقيقة 35 من عمر الشوط الأول عبر لاعبه البرازيلي الجديد أنتوني سانتوس.

وفي الشوط الثاني أحرز أرسنال التعادل عبر الإنجليزي بوكايو ساكا بالدقيقة 60، ولكن رد أصحاب الأرض كان سريعاً بتسجيل هدف التقدم مجدداً عبر ماركوس راشفورد بالدقيقة 65.

وعاد نفس اللاعب ماركوس راشفورد لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمانشستر يونايتد بالدقيقة 75 بصناعة من الدنماركي المميز كريستيان إريكسن، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 12 في المركز الخامس، بينما توقف أرسنال عن النقطة 15 بالمركز الأول.

#الدوري الإنجليزي #أرسنال #مانشستر يونايتد

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