"الاقتصاد" تمنح 10 مصانع رخص تشغيل برأس مال 8 ملايين دولار

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، عن منح رخص تشغيل لـ10 مصانع بلغت قيمة رأس مالها قرابة 8 ملايين دولار، حيث وفرت هذه المصانع قرابة 73 فرصة عمل.

وأشارت الوزارة، في تقرير صدر عنها بهذا الخصوص، إلى أن 7 مصانع جدیدة برأس مال بلغ 7.4 ملیون دولار تم ترخيصها، حيث توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحویلیة، حيث استحوذت صناعة المنتجات الغذائية على الحصة الأكبر، وبنسبة 59.3% من إجمالي رأس المال، فيما استحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى على نسبة 11.3%.

ووفقا للتقرير، فقد بلغت عدد المصانع المرخصة ضمن الفئة التي يتراوح رأس مال الواحد منها أقل من 100 ألف، ثلاثة مصانع، في حين بلغ عدد المصانع المرخصة ضمن الفئة التي يتراوح رأس مال الواحد منها ما بين مئة ألف دولار ونصف المليون مصنعان، إضافة إلى مصنعين رأس مال الواحد منهما أكثر من مليون دولار أمريكي.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تركزت هذه المصانع في محافظات أريحا، والخليل، وبيت لحم، وجنين، ورام االله، ونابلس.