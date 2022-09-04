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وفاة ابنة شقيق الرئيس محمود عباس

الإثنين 05 سبتمبر 2022 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ابنة شقيق الرئيس محمود عباس



رام الله / سما /

تقدّمت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، بأحر التعازي من الرئيس محمود عباس لوفاة إبنة أخيه "ندى أحمد رضا عباس". 

وفيما يلي نص البيان:

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) 

صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره  تتقدم د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة وأسرة الوزارة بأحر التعازي من فخامة السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، لوفاة إبنة أخيه المغفور لها بإذن الله (ندى أحمد رضا عباس). 

وإننا نتقدم من العائلة الكريمة و من عموم آل عباس الكرام في الوطن والمهجر بالتعازي والمواساة بمصابكم الجلل. 

فإننا نسأل العلي القدير  أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان.

 انا لله وانا اليه راجعون

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