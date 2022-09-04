  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري

الإثنين 05 سبتمبر 2022 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الاعتقال الإداري بحق الأسير المقدسي صلاح الحموري، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبيل الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الحموري عقب اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة قي السابع من آذار الماضي، وحولته للاعتقال الإداري فترتين متتاليتين.

والحموري الذي يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية، هو باحث ميداني في مؤسسة الضمير، وأمضى في الاعتقال أكثر من 8 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، ومنع من السفر ومن دخول الضفة، وقبل عدة سنوات، أبعدت سلطات الاحتلال زوجته وابنه الوحيد عن القدس.

وفي تشرين الأول عام 2021، صادق سلطات الاحتلال على قرار سحب هويته المقدسية.

وكان الحموري قد تسلم مطلع أيلول من عام 2020 قرارًا إسرائيليا، يقضي بسحب هويته، بحجة خطره على دولة الاحتلال.

#الاعتقال الاداري

الأكثر قراءة اليوم

صورة: الكشف عن هوية منفذي عملية غور الأردن

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

تفاصيل جديدة عن عملية غور الأردن.. أحد المنفذين يحمل الهوية الإسرائيلية

أول تعليق من عائلة غوادرة حول مسؤولية ابنيها عن عملية "غور الأردن"

من هو "هرتسي هاليفي" رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد ؟

صحيفة: الوزراء في حكومة اشتية يتقاضون رواتبهم كاملة بنسبة 100%

الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب في جميع أنحاء "اسرائيل" (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

77a513351ae5de19a9205b3967fc7210

الاحتلال يلاحق سائق شاحنة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب سلفيت

سيناريوهات الرعب الإسرائيليّة لاحتلال حزب الله الجليل..

b4e7eb3980736ad2387e8012e4f41b0c

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

اعتقالات واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين واصابة مواطن بجراح خطيرة بالضفة

photo_2022-09-04_15-52-26

واللا العبري: هذا هو السبب وراء التصعيد في الضفة

الاتصالات الفلسطينية