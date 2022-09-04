"الصحة" تنفي ما نشر حول خلل في جهاز فحص الثدي في طولكرم

رام الله / سما /

نفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، ما نشر عن وجود خلل في جهاز فحص الثدي في صحة طولكرم يتسبب في إظهار وجود كتل سرطانية عند نساء سليمات هو أمر غير صحيح.

وقال مدير عام المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، في تصريح صحفي، إن رئيس قسم الأشعة في صحة طولكرم وهو يشغل منصب نائب نقيب الأشعة، أكد سلامة الجهاز وعدم صحة المعلومات التي نُشرت.



وأضاف النجار إن هناك رقابة دورية على جميع الأجهزة الطبية في وزارة الصحة من قبل وحدة الهندسة الطبية، وفي حال وجود خلل في أي جهاز يتم إيقاف العمل به إلى حين إصلاحه، لضمان الحصول على أفضل النتائج وتقديم الخدمات ذات جودة للمواطنين.