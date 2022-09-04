ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث ( يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس) الصادرة اليوم الإثنين.

"يديعوت أحرونوت":

- تعيين الجنرال هرتسي هليفي رئيسا لأركان جيش الاحتلال

- بعد عملية إطلاق الرصاص على حافلة تقل جنودا وإصابة ستة جنود، مطاردة بالأغوار لمنفذ العملية الثالث الذي تمكن من الفرار واعتقال اثنين

- إصابة أربعة جنود بعبوة ألقت عليهم غرب رام الله

- تخوف في إسرائيل من عمليات خلال الأعياد اليهودية هذا الشهر

- عوفر شيلح سياسي سابق يكتب: عودة قضيتكم الفلسطينية

- جريمة أخرى في ام الفحم: قتل الصحفي نضال اغبارية بعيارات نارية

- ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشري

"معاريف":

- مطاردة منفذ العملية الثالث في الأغوار وتخوف من عمليات إضافية

- المعارضة تهاجم الحكومة: عدم وجود سيادة إسرائيلية

- تال ليف رام المحلل العسكري: الجهة الأكثر انفجارا هي الضفة الغربية

- تقرير: الاتفاق على ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل جاهز تقريبا

- ليبرمان: نتنياهو حثالة الجنس البشرية

"هآرتس":

- تعيين هرتسي ليفي رئيسا لأركان الجيش وهو من توصل إلى تفاهمات مع "حماس"

- بعد ضغط دولي: إسرائيل تخفف من شروطها حيال دخول الأجانب إلى الضفة

- الإدارة المدنية: تبييض عشرات البؤر الاستيطانية

- الأحزاب العربية تواجه صعوبة بتجنيد وجوه جديدة لتحريك الشارع العربي يوم الانتخابات

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ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر تشييع جثمان الشهيد الأسير موسى أبو محاميد.

وأبرزت الصحف وصول الرئيس محمود عباس الى القاهرة لعقد لقاء قمة مع نظيره المصري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- جماهير بيت لحم تُشيع جثمان الشهيد الأسير أبو محاميد

-الرئيس يصل القاهرة اليوم لعقد لقاء قمة مع نظيره المصري

- اللوح أمام مجلس الجامعة: لا بد من عقد مؤتمر حول القدس لوقف تهويد المدينة المقدسة

- توضيح صادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن استثمار أموال الأمانات

- الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان ويخطر بهدم آخر في العيسوية

- تقرير أممي: سلطات الاحتلال هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

- مؤسسات حقوقية تدين تنفيذ 5 أحكام إعدام في غزة خارج إطار القانون

- الاحتلال يسعى للمصادقة على مخططين استيطانيين لبناء 3412 وحدة استيطانية في القدس

- ليبرمان: نتنياهو هو حثالة الجنس البشري

- وقفات أمام شركتي "غوغل" و"أمازون" الخميس احتجاجا على توقيعهما عقدا مع حكومة الاحتلال

"الأيام":

- إصابة سبعة إسرائيليين بينهم خمسة جنود فـي هجـوم مـسلـح عـلـى حـافلتهـم بالأغوار

- الرئيس يبدأ اليوم زيارة للقاهرة للقاء نظيره السيسي

- إصـابـة أربـعـة مـن جـنـود الاحتلال بعبوة ناسفة قرب قرية النبي صالح

- بيت لحم: تشييع حاشد لجثمان الـشهـيـد مـوسـى أبـو مـحـامـيـد

- هدم منزل في القدس وتوزيع إخطارات بالهدم، الاحتلال يـحتجـز متضـامنيـن فـي مسـافـر يـطـا

- مـسـتـوطـنـون يـقـتـحمـون بـاحـات المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

- إسرائيل تقرر نشر نتائج التحقيق بمقتل "أبو عاقلة" غدا

- الاحتلال يبحث خططًا لبناء 3885 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

- الاحتلال: الـقيـود عـلـى دخـول الأجانب إلـى الأراضي الفلسطينية تبدأ في 20 تشرين الأول

- اكتشاف أرضيات فسيفسائية بيـزنطيـة شـرق مخيـم البـريـج

- سورية تقرر عدم مشاركتها بالقمة العربية المقررة في الجزائر

- اتـفـاقـيـة لإنشاء خـطـوط جوية بين إسرائيل وتركيا

- لابيد: حملة إسرائيلية مكثفة لـمـنـع إحـيـاء للاتفاق الـنـووي

"القدس":

- إصابة 7 جنود إسرائيليين بإطلاق نار في الأغوار

- الرئيس يصل القاهرة اليوم للقاء نظيره المصري

- جرح 4 جنود باستهداف برج عسكري قرب رام الله

- إصابة طفل جراء احتجازه بمسافر يطا ومستوطنون يهاجمون المواطنين

- المتطرف غليك ينفخ بـ "البوق" خلال اقتحامه "الأقصى" ... ويبث ذلك عبر 11 منصة إسرائيلية

- مساع للمصادقة على مخططين استيطانيين بالقدس

- تقرير للأمم المتحدة يتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان

- هرتسوغ: "الاتفاقات المخففة" لن توقف إيران

- وفد إسرائيلي يزور القاهرة سرا لتبديد التوتر بين الجانبين