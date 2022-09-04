  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز

الإثنين 05 سبتمبر 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال تموز



رام الله / سما /

 اشار مركز الاحصاء الفلسطيني الى انخفاض حاد في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال شهر تموز.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً حاداً مقداره 11.41% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 105.04 خلال شهر تموز 2022 مقارنة بـ 118.57 خلال شهر حزيران 2022(سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية

سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً حاداً مقداره 13.09% خلال شهر تموز 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تموز 2022 مقارنة بشهر حزيران 2022 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة الملابس، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية أهمها صناعة المنسوجات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 12.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 9.72% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 8.61% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

الأكثر قراءة اليوم

صورة: الكشف عن هوية منفذي عملية غور الأردن

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

تفاصيل جديدة عن عملية غور الأردن.. أحد المنفذين يحمل الهوية الإسرائيلية

أميرة بلغارية تنضم للعائلة “الهاشمية”: من هي ؟ عقد قران ملكي جديد يشغل منصات الأردنيين

أول تعليق من عائلة غوادرة حول مسؤولية ابنيها عن عملية "غور الأردن"

من هو "هرتسي هاليفي" رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد ؟

صحيفة: الوزراء في حكومة اشتية يتقاضون رواتبهم كاملة بنسبة 100%

الأخبار الرئيسية

سيناريوهات الرعب الإسرائيليّة لاحتلال حزب الله الجليل..

b4e7eb3980736ad2387e8012e4f41b0c

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

اعتقالات واشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين واصابة مواطن بجراح خطيرة بالضفة

photo_2022-09-04_15-52-26

واللا العبري: هذا هو السبب وراء التصعيد في الضفة

57778236

إصابة 4 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة قرب رام الله

الاتصالات الفلسطينية