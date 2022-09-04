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كندا: مقتل 10 أشخاص بهجمات طعن في منطقتين نائيتين

الإثنين 05 سبتمبر 2022 07:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا: مقتل 10 أشخاص بهجمات طعن في منطقتين نائيتين



وكالات - سما-

ندا، حسبما ذكرت الشرطة التي باشرت عملية مطاردة في ثلاث مقاطعات بحثا عن شخصين مشتبه بهما.

ووصف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الطعن الجماعي بأنه "مروع ومفجع". وكتب على تويتر أن "الهجمات التي وقعت في ساسكاتشوان اليوم مروعة ومفجعة"، مضيفا أنه "أفكر في من فقدوا أحباء لهم وبالذين أصيبوا".

وقالت مساعدة مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، روندا بلاكمور، في مؤتمر صحافي، إنه "رصدنا وجود عشرة قتلى في 13 موقعا في منطقتي جيمس سميث كري نيشن وولدون في ساسكاتشوان".

وأضافت أن "عددا من الضحايا الآخرين جرحوا، بينهم 15 نقلوا حتى الآن الى مستشفيات مختلفة"، موضحة أن الشرطة تبحث عن "مشتبه بهما" وتقوم بالتحقيق في "مسارح الجريمة".

وكانت الشرطة أصدرت تنبيها لسكان كل مقاطعة ساسكاتشوان بشأن وجود شخص خطير.

وقالت بلاكمور إن الشرطة تلقت مكالمة أولى الساعة 5:40 مساء بالتوقيت المحلي حول هجوم بسلاح ابيض في جيمس سميث كري نيشن، وقد تبعته هجمات أخرى.

وأضافت أن السلطات تعتقد أن "بعض الضحايا كانوا مستهدفين من قبل المشتبه بهما بينما هوجم الباقون في شكل عشوائي".

وفي بادئ الأمر جرى الإبلاغ عن المشتبه بهما في ريجينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشوان. ومن ثم امتد التحذير وعمليات البحث لتشمل ايضا مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا المجاورتين الشاسعتين.

وقالت هيئة الصحة في ساسكاتشوان إنها قامت بتفعيل بروتوكولات الطوارئ للتعامل مع "عدد كبير من المصابين في وضع حرج".

وتم التعرف الى المشتبه بهما، وهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون، ويبلغان من العمر 30 و31 عاما. ويشتبه في أنهما لاذا بالفرار في سيارة "نيسان" سوداء. وقد انتشرت قوات الشرطة "بأقصى طاقتها" للقبض عليهما.

وأعلنت منطقة جيمس سميث كري نيشين، التي تضم 2500 نسمة، حال الطوارئ المحلية. كما طلب من سكان ساسكاتشوان البقاء في منازلهم ضمانا لسلامتهم.

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