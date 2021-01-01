مقتل الصحفي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أم الفحم/سما/

قُتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء اليوم الأحد، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021.

وترك الفقيد خلفه ابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على إغبارية خلال تواجده داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم.

وبحسب مصدر طبي، فإن إغبارية أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.



وأفادت مصادر اعلامية محلية، بأنه جرى العثور على مركبة وقد أضرم بها النيران في منطقة عين خالد بأم الفحم، والتي يشتبه باستخدامها على يد الجناة في الجريمة.

وجاء عن الشرطة، أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع فيها.

عرب 48