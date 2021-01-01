  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مقتل الصحفي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

الأحد 04 سبتمبر 2022 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الصحفي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار بأم الفحم



أم الفحم/سما/

قُتل الصحفي، نضال إغبارية، من أم الفحم متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء اليوم الأحد، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/يونيو 2021.

وترك الفقيد خلفه ابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على إغبارية خلال تواجده داخل سيارته في حي الكينا (البير) بأم الفحم.

وبحسب مصدر طبي، فإن إغبارية أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش له، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.


وأفادت مصادر اعلامية  محلية، بأنه جرى العثور على مركبة وقد أضرم بها النيران في منطقة عين خالد بأم الفحم، والتي يشتبه باستخدامها على يد الجناة في الجريمة.

وجاء عن الشرطة، أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع فيها.

عرب 48

#ام الفحم #جريمة اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

أميرة بلغارية تنضم للعائلة “الهاشمية”: من هي ؟ عقد قران ملكي جديد يشغل منصات الأردنيين

تفاصيل جديدة عن عملية غور الأردن.. أحد المنفذين يحمل الهوية الإسرائيلية

أسعار صرف العملات

إذاعة عبرية تكشف : وفد أمني إسرائيلي زار مصر سرًا لهذا السبب ..

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

من هو "هرتسي هاليفي" رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد ؟

صحيفة: الوزراء في حكومة اشتية يتقاضون رواتبهم كاملة بنسبة 100%

الأخبار الرئيسية

62f23568423604761f65d57b

هآرتس: الضفة الغربية على وشك الانفجار

920224121516327

فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

20220904063143

تفاصيل جديدة عن عملية غور الأردن.. أحد المنفذين يحمل الهوية الإسرائيلية

c732c1c618b73cacfe7726f85397f9a9

أول تعليق من عائلة غوادرة حول مسؤولية ابنيها عن عملية "غور الأردن"

304785724_7967002073371712_1614429503380930561_n

صورة: الكشف عن هوية منفذي عملية غور الأردن

الاتصالات الفلسطينية