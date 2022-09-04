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إعلام عبري يكشف تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب عملية "غور الأردن"

الأحد 04 سبتمبر 2022 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري يكشف تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب عملية "غور الأردن"



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت ظهر اليوم في منطقة غور الأردن وأدت لإصابة 7 من جنود الجيش الإسرائيلي.

ونقلت قناة "ريشت كان" العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية ترجيحها بأن "تتواصل العمليات من الضفة الغربية وتتسع لتشمل العديد من الأهداف".

وبحسب القناة "فإن التقديرات الأمنية، تشير إلى أنه في المقابل الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته والاعتقالات اليومية الوقائية لمنع مزيد من الهجمات.

ولفتت القناة إلى أن التقديرات بأن الهجوم الذي وقع اليوم في غور الأردن كان مخطط له بعناية، وأن المنفذون انتظروا نقل الجنود يوم الأحد لتنفيذ هجومهم، مشيرةً إلى أن التقديرات تشير إلى أن هجوم اليوم سيؤدي إلى مزيد منها.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف من مطاردته للمنفذ الثالث الذي لم يعتقل بعد، وهو والد أحد المنفذين المعتقلين الذين تم نقلهم إلى مستشفى شيبا لتلقي العلاج.

ووفقًا للقناة، فإنه في عام 2021 بأكمله سجل 91 هجومًا، في حين أنه منذ بداية العام الجاري نفذ أكثر من 150 هجومًا، وتشمل فقط عمليات إطلاق النار بما في ذلك التصدي للاقتحامات، ولا تشمل عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.

القدس

#عملية غور الاردن

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