فيديو: قلق إسرائيلي من ظهور مسلحين لـ "كتائب القسام" في الضفة

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية، عن حالة من القلق والإرباك لدى المحافل الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، عقب ظهور مقاومين فلسطينيين مسلحين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



ووصفت "القناة 12" العبرية في تقرير لها، الصور التي انتشرت لمجموعة من المسلحين الملثمين التابعين لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، أمس في جبال جنين، بأنها "صور غير عادية"، مؤكدة أنها "تتسبب في انفجار وعاء الضغط الإسرائيلي".



ونوهت إلى أن ظهور هؤلاء المقاومين بهذا الشكل، هو بمثابة "عرض عسكري" لحركة حماس، مثل الذي يجري تنظيمه في غزة، إلا أنه في "هذه المرة تم في جنين، وليس بعيدا عن العفولة"، في إشارة لاقتراب عناصر "حماس" المسلحين من المدن الإسرائيلية.



وقالت: "يبدو أن هذا استثناء، لكنه يرمز إلى الفترة الأخيرة التي نرى فيها المزيد والمزيد من الشبان الفلسطينيين المسلحين الذين ينفذون عمليات إطلاق نار بوتيرة غير متكررة في السنوات الأخيرة".



وأكدت القناة، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى من الاتجاه المتفجر وأن يؤدي التصعيد في المناطق الفلسطينية إلى انفجار الأوضاع الأمنية".



وقدرت أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد المقاومة ضد جيش الاحتلال، يأتي أيضا بتأثير ما يحدث للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



ولفتت إلى أن "الوضع في السلطة الفلسطينية معقد، حيث فقدان الحكم وإضعاف رئيسها محمود عباس، لذلك فإننا غالبا ما نرى أن اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمراكز المدن في الضفة الغربية من أجل اعتقال فلسطينيين، يؤدي إلى تبادل كثيف لإطلاق النار".